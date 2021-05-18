Бывшая первая ракетка мира Маррей сыграет на «Челленджере» в Ноттингеме

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей начнёт свой сезона на «Челленджере» в Ноттингеме (Англия), сообщает Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) в своём «твиттере».
34-летний игрок принял решение не играть на открытом чемпионате Франции, чтобы подготовиться к турнирам с травяным покрытием. Он продолжает испытывать дискомфорт, связанный с травмой паха. Маррей вернулся домой для дальнейшей реабилитации. Маррей сыграл всего один матч на грунтовом покрытии с 2017 года.
На данный момент британец занимает 124-е место в рейтинге 52 недель ATP. Последним соревнованием, в котором принял участие Маррей, был турнир ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), где он в матче второго круга уступил россиянину Андрею Рублёву со счётом 5:7, 2:6.
«Челленджер» в Ноттингеме пройдёт с 5 по 13 июня 2021 года.
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