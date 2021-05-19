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Аслан Карацев сыграет на травяном турнире ATP-250 в Штутгарте

Аслан Карацев сыграет на травяном турнире ATP-250 в Штутгарте
Лидия Шейко
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Российский теннисист, 25-я ракетка мира Аслан Карацев заявился на травяной турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), сообщает официальный сайт ATP.

Турнир пройдёт на второй неделе «Ролан Гаррос» и начнётся 8 июня. Данное соревнование является первым из семи травяных турниров.

Заявку возглавил №6 рейтинга Александр Зверев. Он стал единственным игроком топ-10, планирующим участие в соревновании.

Также за победу на турнире в Германии поборются Денис Шаповалов (15), Милош Раонич (16), Феликс Оже-Альяссим (19) (все трое представляют Канаду), итальянские теннисисты Янник Синнер (17) и Лоренцо Сонего (28), поляк Хуберт Хуркач (18), Стэн Вавринка из Швейцарии (24), а также австралийский теннисист Ник Кирьос (56).

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