Аслан Карацев сыграет на травяном турнире ATP-250 в Штутгарте
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Российский теннисист, 25-я ракетка мира Аслан Карацев заявился на травяной турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), сообщает официальный сайт ATP.
Турнир пройдёт на второй неделе «Ролан Гаррос» и начнётся 8 июня. Данное соревнование является первым из семи травяных турниров.
Заявку возглавил №6 рейтинга Александр Зверев. Он стал единственным игроком топ-10, планирующим участие в соревновании.
Также за победу на турнире в Германии поборются Денис Шаповалов (15), Милош Раонич (16), Феликс Оже-Альяссим (19) (все трое представляют Канаду), итальянские теннисисты Янник Синнер (17) и Лоренцо Сонего (28), поляк Хуберт Хуркач (18), Стэн Вавринка из Швейцарии (24), а также австралийский теннисист Ник Кирьос (56).
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