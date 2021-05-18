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Матч Карацева и Синнера на турнире в Лионе перенесён на завтра, 19 мая, из-за дождя

Матч Карацева и Синнера на турнире в Лионе перенесён на завтра, 19 мая, из-за дождя
Никита Паглазов
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В Лионе (Франция) продолжается турнир категории ATP-250.

В матче первого круга сыграют представитель России Аслан Карацев и итальянский теннисист Янник Синнер. Встреча должна была состояться сегодня, 18 мая, старт был запланирован приблизительно на 18:15 мск. Однако в Лионе начались проливные дожди, из-за которых все матчи были перенесены.

Игра Карацева и Синнера состоится в среду, 19 мая, на центральном корте. Приблизительное время начала поединка — 13:00 мск. Ознакомиться с расписанием игрового дня вы можете по ссылке.

Напомним, турнир в Лионе проходит с 17 по 23 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 419 470. Действующим победителем турнира является француз Бенуа Пэр, обыгравший в финале 2019 года канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:3.

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