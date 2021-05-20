Каролина Возняцки вышла на корт на последних месяцах беременности. Видео

Бывшая первая ракетка мира, 30-летняя датчанка Каролина Возняцки опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором играет в теннис на последних месяцах беременности.

Спортсменка завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. Во время Открытого чемпионата Австралии Каролина провела свой последний матч в карьере. После поражения в третьем круге от Онс Жабер из Туниса датчанка со слезами прощалась с туром, зрителями и кортами Мельбурн Парка, на котором в 2018 году она выиграла свой единственный трофей «Большого шлема».



«Хотела посмотреть, не разучилась ли я ещё играть в теннис», — подписала видео Возняцки.

В феврале 2021 года Возняцки сообщила, что в июне станет мамой. Мужем Возняцки является бывший игрок НБА, американец Дэвид Ли. Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года. Супруги ожидают появления на свет дочери.