Каролина Возняцки вышла на корт на последних месяцах беременности. Видео

Бывшая первая ракетка мира, 30-летняя датчанка Каролина Возняцки опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором играет в теннис на последних месяцах беременности.
Спортсменка завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. Во время Открытого чемпионата Австралии Каролина провела свой последний матч в карьере. После поражения в третьем круге от Онс Жабер из Туниса датчанка со слезами прощалась с туром, зрителями и кортами Мельбурн Парка, на котором в 2018 году она выиграла свой единственный трофей «Большого шлема».
«Хотела посмотреть, не разучилась ли я ещё играть в теннис», — подписала видео Возняцки.
В феврале 2021 года Возняцки сообщила, что в июне станет мамой. Мужем Возняцки является бывший игрок НБА, американец Дэвид Ли. Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года. Супруги ожидают появления на свет дочери.
- 20 мая 2021
-
01:00
-
00:47
- 19 мая 2021
-
20:41
-
20:18
-
19:00
-
17:09
-
16:34
-
16:00
-
14:38
-
14:15
-
12:21
-
11:26
-
10:54
-
10:39
-
00:55
-
00:40
- 18 мая 2021
-
23:52
-
23:32
-
21:23
-
20:49
-
20:41
-
20:10
-
19:55
-
19:29
-
19:02
-
18:49
-
18:34
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:30
-
17:06
-
16:49
-
16:39