«Мастерс» в Индиан-Уэллсе перенесён на октябрь
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Сегодня, 20 мая, организация ATP анонсировала обновления предварительного календаря ATP Tour на четвёртый квартал 2021 года. Так, турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) состоится в октябре. Обычно соревнования проходят в марте, но в 2021 году из-за пандемии коронавируса были перенесены.
Точные даты проведения турнира пока неизвестны. Они будут определены, когда ATP и WTA сформируют календарь на осень.
Напомним, в 2020 году «Мастерс» и турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе из-за пандемии коронавируса были отменены. В 2019 году победу на соревнованиях праздновали австриец Доминик Тим в мужском одиночном разряде и Бьянка Андрееску из Канады — в женском одиночном.
Новость по темеВице-президент ФТР: перенос турниров в Индиан-Уэллсе на октябрь чреват последствиями
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