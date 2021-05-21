Шаповалов — о выходе в полуфинал турнира в Женеве: было тяжело играть два матча в день
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Теннисист из Канады Денис Шаповалов прокомментировал свой выход в полуфинал турнира в Женеве (Швейцария). За один день теннисист прошёл две стадии турнира. Днём 20 мая в матче второго круга он обыграл итальянца Марко Чеккинато. А вечером вернулся на корт, чтобы победить Ласло Джере из Сербии.
«Я определённо считаю, что сегодня сыграл потрясающе. Очевидно, что это был очень тяжёлый день, когда мы играли два матча, но я очень рад победе и очень рад выйти в полуфинал.
С Пабло Куэвасом (соперник Шаповалова по полуфиналу. — Прим. «Чемпионата») мы только один раз играли на харде, и он обыграл меня там. Он потрясающий игрок на грунтовых кортах, так что мне определённо предстоит тяжёлая битва", — приводит слова Шаповалова ATP.
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