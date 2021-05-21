Корретха: думаю, Федерер готовится с большим размахом попрощаться с теннисом

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о возможных вариантах продолжения карьеры 20-кратных победителей турниров «Большого шлема» – 39-летнего швейцарца Роджера Федерера и 34-летнего испанца Рафаэля Надаля.

«Я буду удивлён, если Федерер будет играть ещё несколько лет. Думаю, что он пытается вернуться в тур, чтобы с большим размахом попрощаться с теннисом.

Надалю же, имейте в виду, осталось играть на высоком уровне как минимум года два, уверен, он воспользуется этим, чтобы добавить в свою копилку титулы на турнирах «Большого шлема». Я вижу, как он идёт к этому прямо сейчас», — приводит слова Корретхи издание Tennis Head.