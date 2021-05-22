Рафаэль Надаль назвал своих главных конкурентов за титул на «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал своих основных конкурентов за титул на Открытом чемпионате Франции.
«Есть немало игроков, которые действительно отлично выступают. Доминик Тим — он всегда основной кандидат. Ещё Циципас, Зверев, Рублёв, может быть, Шаповалов. Сейчас много больших игроков, находящихся в хорошей форме. И, уж конечно, не стоит забывать о Джоковиче и Федеререр. Так что давайте посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Надаля Insider.
Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года.
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