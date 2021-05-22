Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль назвал своих главных конкурентов за титул на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль назвал своих главных конкурентов за титул на «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал своих основных конкурентов за титул на Открытом чемпионате Франции.

«Есть немало игроков, которые действительно отлично выступают. Доминик Тим — он всегда основной кандидат. Ещё Циципас, Зверев, Рублёв, может быть, Шаповалов. Сейчас много больших игроков, находящихся в хорошей форме. И, уж конечно, не стоит забывать о Джоковиче и Федеререр. Так что давайте посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Надаля Insider.

Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года.

Новость по теме
Корретха: думаю, Федерер готовится с большим размахом попрощаться с теннисом
Надаль падал, ругался на плохое состояние корта, но выиграл у Джоковича 28-й раз в карьере Надаль падал, ругался на плохое состояние корта, но выиграл у Джоковича 28-й раз в карьере
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021