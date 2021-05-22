Рафаэль Надаль назвал своих главных конкурентов за титул на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал своих основных конкурентов за титул на Открытом чемпионате Франции.



«Есть немало игроков, которые действительно отлично выступают. Доминик Тим — он всегда основной кандидат. Ещё Циципас, Зверев, Рублёв, может быть, Шаповалов. Сейчас много больших игроков, находящихся в хорошей форме. И, уж конечно, не стоит забывать о Джоковиче и Федеререр. Так что давайте посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Надаля Insider.

Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года.