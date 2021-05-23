Краинович, Джере и Андухар снялись с турнира ATP-250 в Белграде-2
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Сербский теннисист Филип Краинович, его соотечественник Ласло Джере и представитель Испании Пабло Андухар не примут участия в турнире категории ATP-250 в Белграде-2 (Сербия). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».
Вместо Андухара в соревнованиях сыграет аргентинец Федерико Кория. Места Краиновича и Джере займут лаки лузеры.
Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.
Ранее сообщалось о снятии с Открытого чемпионата Франции канадского теннисиста Вашека Поспишила.
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