Серена Уильямс встречала победителя Гран-при Монако. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях

23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс доверили встречать победителя гонки Гран-при Монако Формулы-1 клетчатым флагом на финише.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Formula 1».
Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который принёс «Скудерии» первый подиум в сезоне. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на «Макларене».
Перед стартом гонки Уильямс выкладывала в своём «инстаграме» видео из гаража пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который в итоге занял лишь седьмое место. Серена называла его «своим лучшим другом». После финиша гонки бурную реакцию в социальных сетях вызвало поведение Уильямс на финише. Многие болельщики недоумевали по поводу того, почему теннисистка махала флагом Ферстаппену слишком вяло.
Права на видео принадлежат TSN и Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «TSN».
«Должен сказать, что Серена Уильямс машет клетчатым флагом так вяло, как никто прежде в истории Формулы-1», — написал один из пользователей «Твиттера». Его поддержали многие другие болельщики. «Серена Уильямс получила больше экранного времени, чем некоторые гонщики Формулы-1», — написал другой.
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