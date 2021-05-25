Ник Кирьос: мне на самом деле всё равно, что думают о моей игре другие люди

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к фанатам в «Инстаграме».

«Думаю, пришло время вернуться к игре. У меня было достаточно времени отдохнуть, поразмышлять и побыть со своей семьёй. Пришло время заниматься тем, что у меня получается лучше всего. Я полон энтузиазма. Мне на самом деле всё равно, что думают обо мне другие люди, я играю так, как хочу. Каждый раз, когда я нахожусь на корте, думаю, что лучший, хотя знаю, что это не так», — написал Ник в «сториз» своего «инстаграма».

В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве. Кирьос не играл на грунтовых турнирах с «Мастерса» в Риме-2019, откуда его сняли по ходу матча с норвежцем Каспером Руудом из-за того, что Ник не сдержал эмоций и пнул стул на корт.

Кирьос — обладатель шести титулов ATP в одиночном разряде, его лучшее в карьере место в рейтинге — 13-е.