Ник Кирьос: мне на самом деле всё равно, что думают о моей игре другие люди

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к фанатам в «Инстаграме».
«Думаю, пришло время вернуться к игре. У меня было достаточно времени отдохнуть, поразмышлять и побыть со своей семьёй. Пришло время заниматься тем, что у меня получается лучше всего. Я полон энтузиазма. Мне на самом деле всё равно, что думают обо мне другие люди, я играю так, как хочу. Каждый раз, когда я нахожусь на корте, думаю, что лучший, хотя знаю, что это не так», — написал Ник в «сториз» своего «инстаграма».
В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве. Кирьос не играл на грунтовых турнирах с «Мастерса» в Риме-2019, откуда его сняли по ходу матча с норвежцем Каспером Руудом из-за того, что Ник не сдержал эмоций и пнул стул на корт.
Кирьос — обладатель шести титулов ATP в одиночном разряде, его лучшее в карьере место в рейтинге — 13-е.
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