Самсонова проиграла Крунич в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова выбыла из борьбы за выход в основную сетку «Ролан Гаррос — 2021».

В первом раунде квалификации турнира Самсонова (3) в трёх сетах уступила представительнице Сербии Александре Крунич со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Крунич — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Квалификация «Ролан Гаррос» — 2021 продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.

Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.