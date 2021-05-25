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Даниил Медведев объяснил, зачем согласился сыграть на турнире UTS4

Даниил Медведев объяснил, зачем согласился сыграть на турнире UTS4
Даниил Сальников
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решился принять участие в выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца, Франция) — Ultimate Tennis Showdown (UTS4).

«Думаю, для меня это отличный способ подготовиться к «Ролан Гаррос», не затрачивая слишком много физической или ментальной энергии. Я играю как минимум против трёх разных противников с разными стилями игры. Это идеально для меня.

Кто выбрал для меня никнейм (Шахматист. — Прим. «Чемпионата»)? На самом деле никнейм Гроссмейстер! Организаторы сделали несколько предложений, и я решил выбрать его, потому что считаю, что он раскрывает важную сторону моей личности и моей игры: мне нравится задействовать стратегический подход и играть в умный теннис, чтобы победить», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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