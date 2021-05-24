Даниил Медведев проиграл Корентену Муте в своём втором матче на турнире UTS4

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Франции Корентену Муте в своём втором матче на выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца, Франция) — Ultimate Tennis Showdown (UTS4).



Для победы Муте понадобилось четыре партии. Встреча завершилась со счётом 11:18, 16:13, 16:10, 18:10 в пользу Корентена. Продолжительность матча составила 32 минуты.



Россиянин попал в группу В вместе с итальянцем Фабио Фоньини, французом Корентеном Муте и американцем Тейлором Фритцем. Победа над Медведевым позволила Муте стать лидером этой группы.

Матчи UTS4 проходят в особом формате. Они состоят из четырёх партий длиной в восемь минут. Всего на каждую встречу выделяют 45 минут. Если отрыв в четверти составляет более 10 очков — она заканчивается. Если игрок выигрывает первые три четверти — матч заканчивается. При счёте 2:2 играется решающая четверть, победителем которой становится тот, кто первым возьмёт два очка подряд. Кроме того, на этом турнире у игроков нет второй подачи.