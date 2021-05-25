Медведев назвал причину присутствия в своей команде Игоря Андреева
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил причину присутствия в своей команде обладателя Кубка Дэвиса 2006 года в составе сборной России Игоря Андреева. Андреев не раз был замечен рядом с тренером Даниила на грунтовых «Мастерсах».
«Он присоединился к моей команде на грунтовый сезон в качестве помощника тренера. За свою карьеру Игорь Андреев добился больших успехов на грунте, и я уверен, что он станет отличным дополнением к моей команде, чтобы помочь мне освоить это сложное для меня покрытие», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Медведев также рассказал, почему решился принять участие в выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца, Франция) — Ultimate Tennis Showdown (UTS4).
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