Даниил Медведев назвал главную цель на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о цели на Открытый чемпионат Франции.



«По-прежнему ли моя цель — выиграть хотя бы один матч на «Ролан Гаррос»? Я шутил, когда это сказал. Про «выиграть хотя бы один матч на «Ролан Гаррос» — это шутка, конечно! Если бы это действительно было моим мировоззрением, я бы даже не участвовал в соревнованиях. Моя настоящая цель — выиграть турнир! Для этого я просто сосредоточусь на каждом матче и постараюсь победить в каждом из них», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.



25-летний Медведев — победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP — 2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема» (US Open 2019 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года). Тренером россиянина является французский специалист Жиль Сервара.

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