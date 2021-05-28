Виландер: Надаль выходит на каждый матч, будто он последний в его жизни

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о возможности испанца Рафаэля Надаля одержать победу на «Ролан Гаррос-2021». За карьеру Надаль 13 раз брал титул в столице Франции.



«Фаворит ли Надаль? Однозначно. Он выходит на каждый матч, будто он последний в его жизни. Думаю, немногие станут спорить, что его карьера будет продолжаться не очень долго: может быть, два или три года, и Открытый чемпионат Франции может стать поэтому его одним из последних шансов взять ещё один титул на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Виландера Marca.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. На трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, смогут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более 5000 болельщикам.