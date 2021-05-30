Милош Раонич снялся с «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Милош Раонич снялся с Открытого чемпионата Франции, информирует Punto de Break. Об этом спортсмен объявил сегодня утром, 30 мая. О причинах решения пока не сообщается.



«Ролан Гаррос» состоится с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. На трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, смогут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.



Ранее чешская теннисистка Каролина Плишкова высказалась о карантинных мерах, которые будут действовать во время соревнований в столице Франции.