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Оже-Альяссим — о работе с Тони Надалем: не думаю, что с Тони мои ожидания повышаются

Оже-Альяссим — о работе с Тони Надалем: не думаю, что с Тони мои ожидания повышаются
Лидия Шейко
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Теннисист из Канады Феликс Оже-Альяссим рассказал о совместной работе с Тони Надалем.

«Не думаю, что мои ожидания выше из-за работы с ним. Всю свою жизнь я возлагал на себя очень большие надежды. Не думаю, что с Тони они повышаются. Я пытаюсь войти в топ-10 и в конечном итоге выиграть турниры «Большого шлема», нет ничего выше этого. Приглашение кого-то, кто делал это раньше, просто приносит больше спокойствия и уверенности, чем давление. Я не ощущаю, что это связано с более высокими ожиданиями. Если люди думают, что я должен пригласить его в свою команду и сразу же выиграть «Ролан Гаррос», это их дело, но на самом деле я вижу это не так.

Я думаю, он может помочь мне достичь моих целей, моего потенциала. Это то, над чем мы работаем каждый день. Подготовка не сильно отличается от того, что я привык делать перед другими турнирами или перед «Большим шлемом». Конечно, мы стараемся работать с очень высокой самоотдачей, интенсивностью и сосредоточенностью. Это то, что я стараюсь делать, и каждый день пытаюсь прибавлять, чтобы ощущать себя хорошо, когда наступит первый день турнира. Но я думаю, что нам предстоит проделать большую упорную работу, чтобы добиться дальнейшего успеха», — приводит слова Феликса официальный сайт «Ролан Гаррос».

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