Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина с победы стартовала на «Ролан Гаррос», отдав сопернице лишь один гейм

Елена Веснина с победы стартовала на «Ролан Гаррос», отдав сопернице лишь один гейм
Яна Метлёва
Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Веснина в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову в двух стеах со счётом 6:1, 6:0.

Встреча продлилась 59 минут. Веснина 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Говорцовой — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1 заработанного.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Веснина сыграет с 11-й сеяной чешкой Петрой Квитовой.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 16:35 МСК
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Веснина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Ольга Говорцова
Беларусь
Ольга Говорцова
О. Говорцова
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021