Елена Веснина с победы стартовала на «Ролан Гаррос», отдав сопернице лишь один гейм
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Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.
В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Веснина в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову в двух стеах со счётом 6:1, 6:0.
Встреча продлилась 59 минут. Веснина 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Говорцовой — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1 заработанного.
В следующем раунде «Ролан Гаррос» Веснина сыграет с 11-й сеяной чешкой Петрой Квитовой.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.
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