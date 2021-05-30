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Доминик Тим сенсационно проиграл Пабло Андухару на старте «Ролан Гаррос»

Доминик Тим сенсационно проиграл Пабло Андухару на старте «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим сенсационно вылетел с Открытого чемпионата Франции на старте соревнований.

В матче первого круга Тим в пяти сетах проиграл 68-й ракетке мира испанцу Пабло Андухару со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6.

Встреча продлилась 4 часа 28 минут. Тим 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Андухара — 4 эйса, 8 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Отметим, что 27-летний Тим дважды в карьере выходил в финал Открытого чемпионата Франции.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Пабло Андухар
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 6
6 		7 3 4 4
             
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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