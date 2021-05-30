Доминик Тим сенсационно проиграл Пабло Андухару на старте «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим сенсационно вылетел с Открытого чемпионата Франции на старте соревнований.

В матче первого круга Тим в пяти сетах проиграл 68-й ракетке мира испанцу Пабло Андухару со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6.

Встреча продлилась 4 часа 28 минут. Тим 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Андухара — 4 эйса, 8 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Отметим, что 27-летний Тим дважды в карьере выходил в финал Открытого чемпионата Франции.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.