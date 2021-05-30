Григор Димитров снялся с матча первого круга на «Ролан Гаррос», ведя в сете со счётом 3:0

16-й сеяный болгарин Григор Димитров из-за травмы снялся с матча первого круга на Открытом чемпионате Франции.

На старте «Ролан Гаррос» Димитров играл с представителем США Маркосом Гироном. Болгарин уверенно взял первые два сета со счётом 6:2, 6:4, однако американец сумел выправить ситуацию и вырвал у Димитрова третью партию со счётом 5:7, отыгравшись в матчбола. На старте четвёртого сета Димитров повёл 0:3, после чего вынужден был сняться с соревнований.

Гирон во втором круге сразится с аргентинским теннисистом Гидо Пельей.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.