Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сразится с Александром Зверевым
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23-летний российский теннисист Роман Сафиуллин с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции.
В первом круге «Ролан Гаррос» Сафиуллин обыграл испанца Карлоса Табернера со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 45 минут.
Сафиуллин 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Табернера — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем раунде соревнований россиянин сразится с шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.
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