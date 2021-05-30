Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сразится с Александром Зверевым

23-летний российский теннисист Роман Сафиуллин с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Сафиуллин обыграл испанца Карлоса Табернера со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 45 минут.

Сафиуллин 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Табернера — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде соревнований россиянин сразится с шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.