Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сразится с Александром Зверевым

Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сразится с Александром Зверевым
Яна Метлёва
Комментарии

23-летний российский теннисист Роман Сафиуллин с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Сафиуллин обыграл испанца Карлоса Табернера со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 45 минут.

Сафиуллин 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Табернера — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде соревнований россиянин сразится с шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 19:45 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		1 6 6  
6 4 		6 0 2  
             
Карлос Табернер
Испания
Карлос Табернер
К. Табернер
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021