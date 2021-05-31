Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас обыграл Жереми Шарди и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Стефанос Циципас обыграл Жереми Шарди и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
Комментарии

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга на «Ролан Гаррос» Циципас (5) в трёх сетах одолел представителя Франции Жереми Шарди со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 6:1. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты.

Циципас 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Шарди – 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Соперником Циципаса во втором круге турнира станет победитель матча Себастьян Корда (США) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 21:55 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 6    
6 6 		3 1    
             
Жереми Шарди
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Если Надаль выиграет «Ролан Гаррос», он получит почти на € 1 млн меньше, чем в 2019 году Если Надаль выиграет «Ролан Гаррос», он получит почти на € 1 млн меньше, чем в 2019 году
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021