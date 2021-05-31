Димитров прокомментировал снятие с «Ролан Гаррос». Он не смог выиграть, ведя 6:2, 6:4, 5:1
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Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал решение сняться с Открытого чемпионата Франции. По ходу матча первого круга с американцем Маркосом Гироном он вёл 6:2, 6:4, 5:1 и имел тройной матчбол, но в итоге проиграл третью партию, а потом снялся при счёте 0:3 в четвёртой.
«Я не знаю, что сказать. Расстроен. Но это спорт, такое случается. Я не знаю, в чём проблема, но выясню это в ближайшие дни. Тогда я буду знать, смогу ли подготовиться к травяному сезону. Очень плохо себя чувствую. Боль не позволила мне показать всё, на что я способен», — приводит слова Димитрова Tennis World USA.
Гирон во втором круге сразится с аргентинским теннисистом Гидо Пельей. Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.
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