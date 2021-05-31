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Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Хейли Баптист

Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Хейли Баптист
Яна Метлёва
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22-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» россиянка в двух сетах проиграла представительнице США Хейли Баптист со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 12 минут.

Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету её соперницы — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Баптист встретится с победительницей матча Софья Кенин (США) — Елена Остапенко (Латвия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 14:35 МСК
Хейли Баптист
203
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Анна Блинкова
77
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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