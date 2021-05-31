Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Хейли Баптист

22-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» россиянка в двух сетах проиграла представительнице США Хейли Баптист со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 12 минут.

Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету её соперницы — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Баптист встретится с победительницей матча Софья Кенин (США) — Елена Остапенко (Латвия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.