Дебютант «Ролан Гаррос» Музетти обыграл Гоффена в стартовом матче

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче 19-летний Музетти обыграл 13-ю ракетку турнира бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:0, 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Музетти трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Гоффен подал семь эйсов, четыре раза ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Музетти, который дебютирует на «Ролан Гаррос», сыграет с победителем матча между французом Жо-Вильфридом Цонгой и японцем Йосихито Никиокой.

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» — 2016 Гоффен второй год подряд выбывает с соревнований в первом круге.