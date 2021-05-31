Дебютант «Ролан Гаррос» Музетти обыграл Гоффена в стартовом матче
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче 19-летний Музетти обыграл 13-ю ракетку турнира бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:0, 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
Музетти трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Гоффен подал семь эйсов, четыре раза ошибся на подаче и взял две подачи соперника.
За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Музетти, который дебютирует на «Ролан Гаррос», сыграет с победителем матча между французом Жо-Вильфридом Цонгой и японцем Йосихито Никиокой.
Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» — 2016 Гоффен второй год подряд выбывает с соревнований в первом круге.
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