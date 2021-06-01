Джокович: если болельщиков на Олимпиаде не будет вообще, я подумаю, ехать туда или нет

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мыслями об участии на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

«Прямо сейчас планирую выступить на Олимпийских играх. Как я слышал, там будет какая-то часть местных болельщиков, только из Японии. Где-то 20-30% от возможного числа, если я правильно понял.

Если что-то изменится, если болельщиков на Олимпиаде не будет вообще, тогда буду думать, ехать туда или нет. В данный момент я планирую и очень взволнован по этому поводу», — приводит слова Джоковича Tennis Now.

Отметим, что 34-летний Джокович ни разу в карьере не выигрывал Олимпиаду. Его высшее достижение — бронзовая медаль на ОИ-2008 в Пекине (Китай).

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