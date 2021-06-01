«Вперёд, Гаэль». Элина Свитолина оставила на камере трогательное послание Монфису

Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина оставила трогательное послание своему возлюбленному французу Гаэлю Монфису после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции. Украинка в двух сетах обыграла 17-летнюю француженку Осеан Бабель со счётом 6:2, 7:5.

«Вперёд, Гаэль», — написала Свитолина на камере, дорисовав к тексту знак сердца.

Видео доступно в «твиттере» Открытого чемпионата Франции. Права принадлежат Fédération Française de Tennis.

В данный момент Монфис играет в первом круге «Ролан Гаррос» с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом. После первого сета счёт 6:1 в пользу Рамоса.

Напомним, в начале апреля Монфис и Свитолина объявили о помолвке, которая назначена на июль 2021 года.