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«Вперёд, Гаэль». Элина Свитолина оставила на камере трогательное послание Монфису

«Вперёд, Гаэль». Элина Свитолина оставила на камере трогательное послание Монфису
Яна Метлёва
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Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина оставила трогательное послание своему возлюбленному французу Гаэлю Монфису после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции. Украинка в двух сетах обыграла 17-летнюю француженку Осеан Бабель со счётом 6:2, 7:5.

«Вперёд, Гаэль», — написала Свитолина на камере, дорисовав к тексту знак сердца.

Видео доступно в «твиттере» Открытого чемпионата Франции. Права принадлежат Fédération Française de Tennis.

В данный момент Монфис играет в первом круге «Ролан Гаррос» с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом. После первого сета счёт 6:1 в пользу Рамоса.

Напомним, в начале апреля Монфис и Свитолина объявили о помолвке, которая назначена на июль 2021 года.

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