Карлос Мойя: меня удивил Аслан Карацев

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, назвал игроков, за которыми он намерен следить на Открытом чемпионате Франции.

«За Джоковичем, Циципасом и Каспером Руудом. Посмотрим, как Рууд использует возможность далеко продвинуться по турнирной сетке. Учитывая его сетку и игру, он может пройти далеко. Также назову Зверева, Рублёва. Я не могу выбрать лишь троих.

Например, меня удивил Аслан Карацев. Я видел его по телевизору, а затем Рафа тренировался с ним на центральном корте. Я был впечатлён", — приводит слова Мойи официальный сайт ATP.

Надаль в первом круге «Ролан Гаррос» сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Карацев во втором раунде встретится с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия) – Фернандо Вердаско (Испания).