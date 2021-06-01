Чесноков поделился мнением, что могло помешать Рублёву победить Штруффа на старте «РГ»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о поражении россиянина Андрея Рублёва на старте Открытого чемпионата Франции. В пяти сетах Андрей уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.

«Рублёв всегда играет сложные матчи против Штруффа. Это всегда битва. Я не могу сказать, что есть игроки, которые уверенно чувствуют игру с данными мячами. Тот же Доминик Тим вообще с ними играет безобразно. В Москве я тренировался с Весниной, она попросила достать именно эти мячи, которыми играют на «Ролан Гаррос». Они очень специфические, некоторым игрокам их сложно контролировать. Есть теннисисты, которые уверенно чувствуют себя на земле, траве. Мячи же тоже имеют большое значение. В сегодняшней игре было достаточно много ошибок, не вижу, чтобы Андрей чувствовал себя уверенно, играя именно этими мячами», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.