Карацев прокомментировал победу, одержанную в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу, одержанную в первом круге Открытого чемпионата Франции. Со счётом 6:3, 6:4, 6:4 Аслан одолел представителя США Дженсона Бруксби.



«Никогда прежде не встречался с Дженсоном. Но я слышал, что он выиграл пару челленджеров подряд. Главной моей целью было просто начать лучше чувствовать игру, поймать ритм и как можно быстрее завершить матч.

Думаю, что могу играть на любом покрытии. Мне нравится грунт, так как здесь приходится терпеливо строить розыгрыши. На это уходит много времени. Одной подачи тут явно не хватит. Но вообще у меня нет никаких предпочтений. Могу играть и на харде. Полагаю, что у меня это неплохо получается. Сейчас в моих планах хорошо отдохнуть и подготовиться к следующему сопернику», — приводит слова Карацева ATP.