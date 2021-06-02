Синякова — судье в матче с Кудерметовой: ты вообще ничего не видишь и ничего не слышишь

Чешская теннисистка Катержина Синякова во время матча с россиянкой Вероникой Кудерметовой в рамках второго круга «Ролан Гаррос» дважды поспорила с судьёй.
Первый раз Кудерметова подавала при счёте 3:4. В одном из розыгрышей судья на линии крикнула «аут» после подачи Вероники. Однако обе теннисистки этого не услышали. Синякова не остановила размен и проиграла розыгрыш, но потом стала требовать его переигровку на основании того, что на подаче был аут. Синякова потребовала, чтобы судья на вышке вызвал супервайзера, но он отказался выполнить просьбу чешки и пресёк дальнейший спор словами о том, нужно продолжать игру.
Во второй раз претензии Синяковой были направлены к судье в последнем гейме второго сета. Она попросила его посмотреть на отметку на корте от удара Кудерметовой, но он принял решение не в её пользу, сказав, что не видит зазора между следом и линией. Синякова ответила: «Ты вообще ничего не видишь и ничего не слышишь».
«Это уже слишком. Можно со мной не соглашаться, но так разговаривать нельзя», — сказал арбитр и наградил Катержину предупреждением за неспортивное поведение.
Проиграв второй сет 5:7, Синякова ушла на перерыв в слезах, что-то сказав судье по-чешски.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 7:5 в пользу Синяковой.
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