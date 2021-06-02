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Вероника Кудерметова проиграла во втором круге «Ролан Гаррос», ведя 5:1 в третьем сете

Вероника Кудерметова проиграла во втором круге «Ролан Гаррос», ведя 5:1 в третьем сете
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой, ведя 5:1 в третьем сете.

Для победы Синяковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 7:5 в пользу чешки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 54 минуты.

Кудерметова выполнила четыре эйса, не реализовала два матчбола, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Синякова четыре раза подала навылет, совершила десять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг Синякова поспорит с победительницей встречи между Тамарой Зиданшек из Словении и Мэдисон Бренгл из США.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 12:10 МСК
Катержина Синякова
68
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		5 7
6 7 		7 5
         
Вероника Кудерметова
30
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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