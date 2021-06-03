Первая ракетка мира Эшли Барти снялась по ходу матча второго круга «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти из-за травмы снялась по ходу матча второго круга Открытого чемпионата Франции с представительницей Польши Магдой Линетт при счёте 1:6, 2:2. Соперницы провели на корте 42 минуты.

Барти, посеянная под первым номером, дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Магды 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 брейк-пойнта.

За выход в четвёртый круг Линетт поспорит с Онс Жабер из Туниса, получившей 25-й номер посева.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.