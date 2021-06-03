Кудерметова и Веснина покинули турнир в парном разряде на «РГ» после первого матча

Дуэт российских теннисисток Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смог выйти в 1/16 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции.



В первом круге Кудерметова и Веснина оказались слабее дуэта Анна-Лена Фридзам (Германия) / Яфань Ван (Китай). Матч закончился со счётом в двух сетах 6:1, 7:5 в пользу пары Фридзам / Ван. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.



Кудерметова и Веснина ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. Их соперницы Фридзам и Ван выполнили один эйс, совершили две двойные ошибки и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов.



За выход в 1/8 финала Анна-Лена Фридзам и Яфань Ван поспорят с американкой Бетани Маттек-Сандс и Игой Свёнтек из Польши.