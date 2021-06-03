Кудерметова и Веснина покинули турнир в парном разряде на «РГ» после первого матча
Поделиться
Дуэт российских теннисисток Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смог выйти в 1/16 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции.
В первом круге Кудерметова и Веснина оказались слабее дуэта Анна-Лена Фридзам (Германия) / Яфань Ван (Китай). Матч закончился со счётом в двух сетах 6:1, 7:5 в пользу пары Фридзам / Ван. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Кудерметова и Веснина ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. Их соперницы Фридзам и Ван выполнили один эйс, совершили две двойные ошибки и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов.
За выход в 1/8 финала Анна-Лена Фридзам и Яфань Ван поспорят с американкой Бетани Маттек-Сандс и Игой Свёнтек из Польши.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 3 июня 2021
-
16:23
-
15:59
-
15:15
-
15:14
-
15:14
-
14:56
-
14:23
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:26
-
13:03
-
12:55
-
12:08
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:35
-
10:29
-
10:15
-
09:38
-
09:26
-
09:20
-
09:18
-
08:48
-
08:27
-
00:33
- 2 июня 2021
-
23:35
-
22:11
-
21:29
-
20:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам