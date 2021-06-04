Роджер Федерер установил рекорд «Ролан Гаррос»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер установил рекорд Открытого чемпионата Франции, став самым возрастным игроком (39 лет и 9 месяцев), которому удалось добраться до третьего круга этих соревнований, сообщает Tennis World USA.

Во втором раунде Роджер победил представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. За выход в следующий круг швейцарец поборется с Домиником Кёпфером из Германии. «Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.

Ранее на этом турнире Федерер повторил рекорд Джимми Коннорса. Между первой и пока последней победой Роджера в матче турнира «Большого шлема» прошёл 21 год. Ранее аналогичного результата добился Коннорс.