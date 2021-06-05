Теннисистке Яне Сизиковой разрешили покинуть Францию после обвинений в договорном матче

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, сообщил, что в отношении его клиентки не установлен судебный контроль. При желании она сможет покинуть территорию Франции.

«Она свободна. Прокурор, учитывая то, что она сказала, посчитал, что нет достаточно уважительных причин, чтобы её удерживать под стражей ещё 24 часа. Ей вернули паспорта… В отношение неё не установлен судебный контроль. Полицейские ей сказали при её освобождении, что это был всего лишь разговор. То есть в отношении неё нет ничего серьёзного. Она свободна в том, чтобы покинуть территорию Франции», — приводит слова Бело «РИА Новости».

Сизикова была задержана полицией Парижа 3 июня по подозрению в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос-2020» в парном разряде. Напомним, в 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.