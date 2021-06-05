Собкин: Медведев прошёл дальше всех россиян на «РГ», так как сам мало чего от себя ожидал

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева, которую он одержал в матче третьего круга «Ролан Гаррос». В трёх сетах Даниил обыграл представителя США Райлли Опелку.



«Дане удалось пройти дальше всех российских теннисистов на «Ролан Гаррос» именно потому, что он сам мало чего от себя ожидал. Играет он прилично, сам говорил, что на тренировках действовал хорошо, вот и вышел. Его лицо было расслабленным и спокойным, хотя обычно он нервничает, дёргается.



Вот он в первом сете проиграл гейм на своей подаче, Опелка повёл 3:1, а у Дани ни один мускул на лице не дрогнул, и в следующем гейме он сделал обратный брейк. Это спокойствие — самое главное, не зря он вторая ракетка мира. С другой стороны, у него не было особых ожиданий. Насколько далеко он может пройти? Трудно сказать. На любом «Большом шлеме» забегать далеко вперёд неразумно», — приводят слова Собкина «Известия».