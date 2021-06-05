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Шварцман вышел в 4-й круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв Кольшрайбера

Шварцман вышел в 4-й круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв Кольшрайбера
Виталий Весёлый
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований он оказался сильнее представителя Германии Филиппа Кольшрайбера. Для победы Диего потребовалось три сета. Счёт матча — 6:4, 6:2, 6:1.

Продолжительность поединка составила 2 часа. Шварцман ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Кольшрайбер, занимающий 132-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу аргентинца.

За выход в следующий раунд Диего поборется с победителем матча Карлос Алкарас Гарфия (Испания) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
05 июня 2021, суббота. 12:10 МСК
Диего Шварцман
10
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		2 1    
             
Филипп Кольшрайбер
132
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
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