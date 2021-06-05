Шварцман вышел в 4-й круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв Кольшрайбера

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований он оказался сильнее представителя Германии Филиппа Кольшрайбера. Для победы Диего потребовалось три сета. Счёт матча — 6:4, 6:2, 6:1.
Продолжительность поединка составила 2 часа. Шварцман ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Кольшрайбер, занимающий 132-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу аргентинца.
За выход в следующий раунд Диего поборется с победителем матча Карлос Алкарас Гарфия (Испания) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».
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