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Макинрой: возможно, Федерер поступил бы благороднее, если бы не реализовал матч-пойнт

Макинрой: возможно, Федерер поступил бы благороднее, если бы не реализовал матч-пойнт
Яна Метлёва
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой отреагировал на решение швейцарца Роджера Федерера сняться с «Ролан Гаррос».

«Возможно, Роджер поступил бы более благодарно, если бы не реализовал матч-пойнт. Но мне, конечно, легко сказать об этом из Малибу», — приводит слова Макинроя журналист Бен Роттенберг на своей странице в «Твиттере».

Ранее Федерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Для этого ему понадобилось 3 часа 35 минут. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца. По ходу турнира он также обыграл Дениса Истомина (Узбекистан) и Марина Чилича (Хорватия).

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