Медведев вступился за Федерера. Роджера критикуют за снятие с «РГ» после победы

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли справедливой критику решения швейцарца Роджера Федерера сняться с «Ролан Гаррос» после победы в матче третьего круга с немцем Домиником Кёпфером.
«Думаю, это сложная ситуация, потому что всегда возникают противоречия. Роджер сразу после победы говорит, что, вероятно, снимется с турнира. В то же время Кёпфер после тяжёлого поражения мог подумать: ведь я мог бы там сыграть, это было бы лучше.
При этом нужно понимать, что теннис жесток. Извините, но если Кёпфер хочет в следующий раунд, он должен победить Федерера. И не имеет значения тот факт, что Роджер после этого снимется. Так устроен теннис: чтобы пройти в следующую стадию, нужно обыграть соперника.
Роджеру 39 лет, возможно, после матча он занимался с физиотерапевтом и почувствовал боль в колене или что-то в этом роде. Тогда он понял, что, если выйдет на следующий матч, то навредит самому себе и не сможет играть в теннис в течение какого-то времени. Это всё опыт! Лишь молодые игроки могут ошибаться в таких ситуациях.
Я не понимаю, за что Федерера стоит критиковать. В то же время можно понять людей, которые это делают. Что касается меня – мне не за что его критиковать», — приводит слова Медведева Ubitennis.
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