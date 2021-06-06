Даниил Медведев назвал четвёрку лучших теннисистов на грунте в этом сезоне

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кто из теннисистов тура, по его мнению, наиболее сильно выглядит на грунте в текущем сезоне.

«Я понял, что на «Ролан Гаррос» мне нужно играть как на кортах с твёрдым покрытием, потому что отскок здесь низкий и быстрый. Я определённо осознал, что могу очень хорошо двигаться по грунту. Стефанос по результатам этого года на грунте определённо входит в тройку-четвёрку лучших вместе с Сашей Зверевым, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Я действительно с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

В четвертьфинальном матче на «Ролан Гаррос» первая ракетка России сыграет с греком Стефаносом Циципасом.