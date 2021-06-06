Вот это да! Даниил Медведев поборется с Циципасом за полуфинал «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев несколько лет подряд мог мечтать только о том, чтобы пройти первый круг «Ролан Гаррос». А сейчас россиянин уже обыграл четырёх соперников подряд и сразится со Стефаносом Циципасом за полуфинал. Вот это да!

Ни для кого не секрет, что для Даниила Медведева грунт — это, мягко говоря, не самое любимое покрытие. Россиянин чуть ли не в каждом матче ругался на корт и на себя за то, что ничего не может сделать на песке. Нынешний грунтовый сезон для него сложился крайне неудачно. Сначала Медведев пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за положительного теста на коронавирус, а потом из трёх официальных встреч выиграл лишь одну.

Однако на «Ролан Гаррос» Даниил преобразился. Уже после первых тренировок он стал говорить, что чувствует себя на кортах Парижа, словно на харде. Его всё устраивало — и площадка, и мячи, и погода. В итоге россиянин успешно прошёл три круга, отдав соперникам за это время лишь сет.

Заслуженный тренер России Борис Собкин тоже отметил уверенную игру Медведева на «Ролан Гаррос». «Дане удалось пройти дальше всех российских теннисистов на «Ролан Гаррос» именно потому, что он сам мало чего от себя ожидал. Играет он прилично, сам говорил, что на тренировках действовал хорошо, вот и вышел. Его лицо было расслабленным и спокойным, хотя обычно он нервничает, дёргается. Вот он в первом сете проиграл гейм на своей подаче, Опелка повёл 3:1, а у Дани ни один мускул на лице не дрогнул, и в следующем гейме он сделал обратный брейк. Это спокойствие — самое главное, не зря он вторая ракетка мира. С другой стороны, у него не было особых ожиданий. Насколько далеко он может пройти? Трудно сказать. На любом «Большом шлеме» забегать далеко вперёд неразумно», — приводят слова Собкина «Известия».

В 4-м круге «Ролан Гаррос» Медведев встретился с чилийцем Кристьяном Гарином, которому ровно месяц назад проиграл на «Мастерсе» в Мадриде. Даниил в том матче ничего не мог противопоставить признанному «грунтовику». Россиянин хорошо помнит ту встречу: «Когда промежуток между матчами с другим игроком небольшой, ты анализируешь свои ошибки, чувствуешь, что можно было бы сделать по-другому, лучше. Но проблема в том, что в Мадриде были другие условия, другие мячи, я чувствовал, что в любой момент могу ошибиться, где-то что-то не догнать, не достать. Тут я чувствую себя прекрасно, поэтому самым главным будет построить правильную тактику, сыграть в хороший теннис, и тогда шансы будут. Но он, конечно, очень крутой игрок на грунте, поэтому просто наверняка не будет», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Даниил не сразу вошёл в матч. В первом же гейме ему пришлось отыгрываться с брейк-пойнта и четырёх «ровно». Но затем россиянин успокоился, расслабился и начал давить на соперника. В четвёртом гейме он сделал брейк, а в концовке партии ещё один — 6:2 за 36 минут. Во втором сете Медведев полностью доминировал на площадке, при этом рисковал и вытаскивал очень непростые мячи. Эта партия закончилась ещё быстрее первой — 6:1 за 35 минут.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Roland Garros.

Надо сказать, что действительно игра этих соперников на «Ролан Гаррос» совершенно была не похожа на мадридскую месячной давности. Никакого намёка на то, что Даниил испытывает какие-то проблемы на корте, не было. Разве что и Гарин, и Медведев в третьем сете вызывали медицинскую бригаду из-за проблем с правой, подающей рукой. Но матч после этого продолжился. Кристьян поначалу повёл с брейком — 3:0. Но россиянин смог быстро отыграться — 3:3. Дело приближалось к тай-брейку, но россиянин при счёте 5:5 вцепился в подачу соперника и с третьей попытки дожал его. Публика была на стороне Даниила, а он ещё к ней порой обращался, требуя усилить овации после красивых розыгрышей.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Roland Garros.

Болельщики этот порыв оценили и перед последним геймом в матче запустили волну — 6:2, 6:1, 7:5 за два с небольшим часа.

Вот так россиянин в 4-м круге Открытого чемпионата Франции победил признанного «грунтовика», которому проиграл ровно месяц назад в Мадриде, и вышел в четвертьфинал. А ведь несколько лет подряд Медведев не мог даже преодолеть барьер первого круга на этом престижном турнире. Теперь в 1/4 финала Даниил померится силами с хорошо ему знакомым Стефаносом Циципасом. Этот матч пройдёт во вторник, 8 июня.