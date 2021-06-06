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Медведев – о Циципасе: мы уважаем друг друга как теннисисты, но не слишком в личном плане

Медведев – о Циципасе: мы уважаем друг друга как теннисисты, но не слишком в личном плане
Яна Метлёва
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к своему следующему сопернику на «Ролан Гаррос» — пятой ракетке мира, греку Стефаносу Циципасу.

«Наше с ним противостояние на корте – теннисная классика? На самом деле, надеюсь на это. Надеюсь, мы будем долго в топе, будем много играть. В текущем году это наша вторая встреча, первая была в полуфинале Australian Open, эта – в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Это крутые матчи. Я считаю, что мы оба показываем хороший теннис.

Мне кажется, мы уважаем друг друга как теннисисты. Но, может быть, не слишком в личном плане. Поэтому отношений как таковых у нас с ним нет вообще», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Напомним, конфликт между теннисистами начался в 2018 году на «Мастерсе» в Майами (США). Медведев одержал победу над Циципасом со счётом 2:6, 6:4, 6:2. После рукопожатия между игроками произошла ссора. Стефанос сказал нецензурную фразу на русском языке, в ответ на это Даниил предложил сопернику «заткнуться».

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