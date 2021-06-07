Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Прошла жеребьёвка турнира в Штутгарте, где сыграют Шаповалов, Хуркач и Оже-Альяссим

Прошла жеребьёвка турнира в Штутгарте, где сыграют Шаповалов, Хуркач и Оже-Альяссим
Яна Метлёва
Комментарии

Стали известны результаты жеребьёвки травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Штутгарте (Германия) с 7 по 13 июня.

Первым сеяным соревнований стал канадский теннисист Денис Шаповалов, который ранее снялся с «Ролан Гаррос» из-за проблем с плечом. В матче второго круга он сыграет с победителем встречи Алексей Попырин (Австралия) – Фелисьяно Лопес (Испания).

Второй номер посева у представителя Польши Хуберт Хуркач, который во втором круге сыграет либо с Домиником Стефаном Стрикером, либо с одним из квалифаеров.

Среди прочих в турнире примут участие Феликс Оже-Альяссим (Канада), Алекс де Минор (Австралия) и Николоз Басилашвили (Грузия). Ранее с турнира снялся россиянин Аслан Карацев.

Призовой фонд турнира составил более € 618 тыс. Его действующим победителем является итальянец Маттео Берреттини.

Новость по теме
Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 в Штутгарте
15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски? 15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021