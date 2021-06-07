Прошла жеребьёвка турнира в Штутгарте, где сыграют Шаповалов, Хуркач и Оже-Альяссим

Стали известны результаты жеребьёвки травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Штутгарте (Германия) с 7 по 13 июня.

Первым сеяным соревнований стал канадский теннисист Денис Шаповалов, который ранее снялся с «Ролан Гаррос» из-за проблем с плечом. В матче второго круга он сыграет с победителем встречи Алексей Попырин (Австралия) – Фелисьяно Лопес (Испания).

Второй номер посева у представителя Польши Хуберт Хуркач, который во втором круге сыграет либо с Домиником Стефаном Стрикером, либо с одним из квалифаеров.

Среди прочих в турнире примут участие Феликс Оже-Альяссим (Канада), Алекс де Минор (Австралия) и Николоз Басилашвили (Грузия). Ранее с турнира снялся россиянин Аслан Карацев.

Призовой фонд турнира составил более € 618 тыс. Его действующим победителем является итальянец Маттео Берреттини.