Прошла жеребьёвка турнира в Штутгарте, где сыграют Шаповалов, Хуркач и Оже-Альяссим

Стали известны результаты жеребьёвки травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Штутгарте (Германия) с 7 по 13 июня.
Первым сеяным соревнований стал канадский теннисист Денис Шаповалов, который ранее снялся с «Ролан Гаррос» из-за проблем с плечом. В матче второго круга он сыграет с победителем встречи Алексей Попырин (Австралия) – Фелисьяно Лопес (Испания).
Второй номер посева у представителя Польши Хуберт Хуркач, который во втором круге сыграет либо с Домиником Стефаном Стрикером, либо с одним из квалифаеров.
Среди прочих в турнире примут участие Феликс Оже-Альяссим (Канада), Алекс де Минор (Австралия) и Николоз Басилашвили (Грузия). Ранее с турнира снялся россиянин Аслан Карацев.
Призовой фонд турнира составил более € 618 тыс. Его действующим победителем является итальянец Маттео Берреттини.
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