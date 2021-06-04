Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 в Штутгарте

26-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев снялся с турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает «твиттер» Entry List Updates. Причина отказа на данный момент неизвестна.

Соревнования запланированы на период с 7 по 13 июня. Для Карацева они должны были стать первыми в текущем сезоне на травяном покрытии.

Ранее 27-летний Карацев завершил выступление на «Ролан Гаррос-2021» в одиночном разряде. Во втором круге Аслан со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 уступил представителю Германии Филиппу Кольшрайберу.

Однако отметим, что на Открытом чемпионате Франции Карацев сыграет ещё и в дуэте с соотечественницей Еленой Весниной. В текущем розыгрыше в миксте выступят 16 пар вместо обычных 32.