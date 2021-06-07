Павлюченкова и Рыбакина вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде.
В матче третьего круга «Ролан Гаррос» они оказались сильнее американки Николь Меликар и её напарницы из Нидерландов Деми Схурс. Для победы Анастасии и Елене потребовалось два сета. Счёт встречи в двух сетах — 6:4, 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Победительницы выполнили 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. Меликар и Схурс 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 3 шанса из 8 взять подачу соперниц.
За право выйти в полуфинальную стадию турнира теннисистки поборются с тандемом Магде Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
- 7 июня 2021
-
19:34
-
19:22
-
18:17
-
17:37
-
16:56
-
16:32
-
15:55
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
-
22:17
-
21:46
-
21:19
-
20:59
-
20:13
-
20:03
-
19:31