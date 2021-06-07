Павлюченкова и Рыбакина вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» они оказались сильнее американки Николь Меликар и её напарницы из Нидерландов Деми Схурс. Для победы Анастасии и Елене потребовалось два сета. Счёт встречи в двух сетах — 6:4, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Победительницы выполнили 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. Меликар и Схурс 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 3 шанса из 8 взять подачу соперниц.

За право выйти в полуфинальную стадию турнира теннисистки поборются с тандемом Магде Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США).