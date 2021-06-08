Саккари — о первом в карьере выходе в 1/4 финала «РГ»: я знала, что это произойдёт
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Греческая теннисистка Мария Саккари, победившая в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» американку Софью Кенин 6:1, 6:3, поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
«Я много раз застревала на третьем круге, это было препятствием. Я хотела просто снять это проклятие и пройти в четвёртый раунд. Теперь я в восторге от того, что впервые сыграю в четвертьфинале. Я знала, что это произойдёт. Я не знала, когда. Но думаю, что играю в очень хороший теннис, особенно в этом году, и я не вижу причин, почему бы мне не пройти дальше. Я говорила себе, что даже если соперница хорошо подаёт, то доверяй своей подаче», — приводит слова Саккари WTA.
За выход в полуфинал Мария поборется с Игой Свёнтек из Польши.
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