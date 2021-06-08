Янник Синнер: я бы хотел ещё раз себя испытать в матче с Надалем

Итальянский 19-летний теннисист Янник Синнер прокомментировал свою игру в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:0 в пользу испанца.



«Я думаю, что сегодня Рафаэль играл на очень высоком уровне. Он очень сильно бил по мячу. Таким образом, это означает, что вы не можете играть в теннис, в который хотели бы играть. В некоторых розыгрышах он играл, а я просто бегал за мячом. Как я уже говорил, мне предстоит долгий путь, и я надеюсь, что у меня всё ещё будет один шанс сыграть против него. Конечно, я бы хотел ещё раз себя испытать, и тогда мы увидим, что из этого получится. Но путь предстоит очень долгий», — приводит слова Синнера Tennis Majors.

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